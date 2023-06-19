Олонецкий молокозавод горел вечером в воскресенье

Деревянные поддоны загорелись 17 июня вечером на Олонецком молокозаводе. Об этом сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» ВКонтакте.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 18:03 в воскресенье.

Пожарные из Олонца прибыли на место ЧП и потушили огонь. Как можно увидеть на фотографиях, пламя распространилось на постройки.

К счастью, никто не пострадал, пожар тушили шестеро спасателей с двумя автоцистернами. //фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / ВКонтакте