Петрозаводчанин пошел прогуляться вместе с грабителем и пострадал

Жителя Петрозаводска избили и ограбили, причем он этого никак не ожидал. Все произошло в процессе совместной вечеринки, сообщили в МВД Карелии.

В тот день 30-летний горожанин пришел к приятелю и стал участником застолья. Один из гостей предложил прогуляться.

Когда мужчины вышли в подъезд, новый знакомый накинулся на потерпевшего, побил и потребовал отдать смартфон. Потом он отнял куртку и сбежал.

Полицейские нашли 32-летнего грабителя, телефон к тому моменту он уже продал. Куртку изъяли, возбудили уголовное дело. // фото: www.freepik.com