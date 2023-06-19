Экс-директора школы в Карелии будут судить за кражу двух телевизоров

Бывшего директора средней школы в Ведлозере обвиняют в растрате. Женщина похитила из учебного заведения два телевизора, когда занимала пост руководителя, сообщили в прокуратуре Карелии.

Этот факт открылся во время инвентаризации, проведенной после прихода нового директора. Выяснилось, что в 2021 – 2022 годах из школы пропали два телевизора общей стоимостью более 90 тысяч рублей.

Заподозрили 63-летнюю пенсионерку, которая работала руководителем прежде. Женщина использовала технику в личных целях, но сейчас телевизоры возвратили и возбудили уголовное дело. // фото: www.freepik.com