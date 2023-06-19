Мошенники через «Госуслуги» могут лишить россиян жилья

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с «Госуслугами». Граждане рискуют остаться не только без сбережений, но и жилья, пишет газета «Известия».

Аферисты звонят под видом сотрудников Центрального государственного архива, говорят о готовности запрошенных документов. В беседе они обращаются к человеку по имени, отчеству, могут назвать адрес, электронную почту и другие персональные данные. Собеседник интересуется способом отправки документов, затем запрашивают код подтверждения из четырех цифр, который якобы направлен через Госуслуги.

По словам юриста Александра Хаминского, мошенники пытаются войти на портал, используя функцию «забыл пароль», когда им называют код из смс-сообщения, то аферисты получают доступ к учетной записи гражданина.

Мошенники меняют в личных данных номер телефона и адрес электронной почты для уведомлений, могут от имени гражданина совершать любые сделки, вплоть до отчуждения квартир. При этом человеку не будут приходить никакие уведомления.

Юрист предлагает один выход – не верить никаким телефонным звонкам от незнакомцев. // фото freepik.com