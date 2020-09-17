Стал известен размер федерального транша на ремонт дорог в Карелии

Как ранее уже сообщал портал «Петрозаводск говорит», 10 сентября на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении 4, 5 миллиардов рублей нескольким регионам на ремонт дорог.

Сегодня им подписано соответствующее постановление, в котором указан размер помощи Карелии. Он составит 252 миллиона рублей.

К слову, это самый маленький размер помощи среди прочих регионов, вошедших в список.

Федеральные средства будут также выделены Самарской области и Краснодарскому краю (более миллиарда), республике Марий Эл, Владимирской и Пензенской областям.