Стадион Динамо в Петрозаводске собираются застроить многоэтажками

Текст и фото: Антонина Кябелева

14 октября 2020 года в районе бывшего стадиона Динамо, расположенного в петрозаводском микрорайоне Рыбка, было многолюдно. В торжественной обстановке, обильно сдобренной пламенными речами о развитии карельского спорта, была заложена капсула с посланием потомкам, сообщающим о начале строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

На мероприятии собрались высокопоставленные чиновники, руководители правительства и петрозаводской администрации. С речью выступили главные действующие лица - основатель объединения компаний «Баренц Групп», сенатор от Карелии Игорь Зубарев и председатель регионального отделения всероссийского общества «Динамо», руководитель карельского УФСБ Александр Барышев. В контексте данного мероприятия Барышев представлял собственника земельного участка, а Зубарев – компанию-инвестора, которая согласилась построить ФОК.

Было много сказано о возрождении былой славы общества «Динамо», о том, какой замечательный спортивный объект построит компания «Баренц Групп», о необходимости сделать занятия спортом доступным для горожан. Вспомнили даже о послании президента России и задачах в области спорта. Единственное, о чем все предпочли промолчать, - это о том, какую цену придется заплатить горожанам, чтобы в отдаленном микрорайоне появился новый ФОК. Настоящая цена физкультурно-оздоровительного комплекса - это застройка старого стадиона Динамо многоэтажными жилыми домами.

На сайте петрозаводской администрации в разделе «Генеральный план» размещен любопытный документ, который на многое проливает свет. В протоколе заседания комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Петрозаводска от 22 августа 2019 года есть вопрос, напрямую связанный с будущим стадиона Динамо.

Инициатором рассмотрения вопроса стало карельское региональное объединение «Физкультурно-спортивное общество «Динамо». Представитель физкультурно-спортивного общества Владимир Стариков предложил изменить рекреационную зону спортивных сооружений для участка с кадастровым номером 10:01:0200145:9, расположенного на пересечении улицы Халтурина и Суоярвского шоссе, на зону многоэтажной жилой застройки. Как объяснил Стариков, в планах общества «Динамо» строительство на соседнем участке с кадастровым номером 10:01:0200145:318 физкультурно-оздоровительного комплекса. По его словам, строительство должно было начаться в конце 2019 – начале 2020 года.

"Строительство жилого комплекса является коммерческой составляющей проекта",

- сказано в документе.

Большинство членов комиссии поддержало эту инициативу. Был только один человек, кто высказался против.

Итак, общество «Динамо» предложило застроить многоэтажными домами один участок, чтобы привлечь инвестора для строительства на соседнем участке нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Попросту говоря, мы вам земельный участок под очередной жилой комплекс, а вы нам ФОК.

Мы побывали на месте будущей стройки. Рядом с гостиницей «Белые ночи» между улицей Халтурина и Суоярвским шоссе распростерлось огромное заснеженное поле. В центральной части территории высится снежный холмик, внешне напоминающий заброшенную могилу. Не исключено, что именно здесь покоится капсула с посланием для потомков. Визуально невозможно понять, где находится участок под строительство ФОКа, а какую территорию хотят застроить многоэтажными домами.

Для того чтобы понять масштабы «коммерческой составляющей», необходимо взглянуть на кадастровую карту. Участок с кадастровым номером 10:01:0200145:9 имеет площадь 28,3 тысячи квадратных метра. Именно на нем расположен стадион Динамо, и именно его хотят застроить многоэтажными жилыми домами.

Рядом, ближе к Суоярвскому шоссе, расположен участок в два раза меньше - 13,2 тысячи квадратных метров - с кадастровым номером 10:01:0200145:318. На нем разрешено строить спортивные и спортивно-зрелищные сооружения. Именно здесь компания «Баренц Групп» обещает к 2023 году построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1,8 тысячи квадратных метров со спортивным залом, площадкой для волейбола и баскетбола, тренажерным залом, конференц-залом и, конечно же, музеем спортивной славы карельского «Динамо».

Любопытно, что ни Барышев, ни Зубарев не стали искажать реальность и говорить о том, что новый ФОК появится на месте стадиона «Динамо». Потому что там, и они прекрасно об этом знают, будут построены высотки.

Зато на страничке Олимпийского совета Республики Карелия в социальных сетях утверждалось, что новый ФОК будет построен на месте бывшего стадиона «Динамо». Увы, в лучшем случае здесь появится новый жилой комплекс с многообещающим названием «Динамо». Ведь догадалось же спортивное общество семь лет назад на месте стадиона организовать автостоянку под названием «Динамо».

Скорее всего планам, которые решили претворить в жизнь спортивное общество «Динамо» и компания «Баренц Групп», ничто помешать не сможет.

В петрозаводской администрации подтвердили, что в проекте Генплана Петрозаводска, который разрабатывает АО «Союздорпроект», «для земельного участка с кадастровым номером 10:01:0200145:9 предусмотрена зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки, а для земельного участка с кадастровым номером 10:01:0200145:318 указана зона спортивных сооружений». После того как генплан Петрозаводска будет принят, можно будет смело приступать к строительству. И не только ФОКа, но и нового жилого комплекса.

Мне сложно оценить, насколько выиграли или проиграли петрозаводчане, которым вместо большого и перспективного, со спортивной точки зрения, земельного участка, может быть, построят ФОК площадью около 2 тысяч квадратных метров. А, может быть, не построят или построят что-то совсем другое.

В последнее время абвиотура «ФОК» вызывает у меня, мягко говоря, настороженность. В Медвежьегорске до сих пор не могут построить ФОК, который планировалось открыть в 2019 году. Недавно в петрозаводском микрорайоне Древлянка на месте мини-рынка Ягуар появился так называемый оздоровительный комплекс, который невозможно отличить от торгового центра.

Более древняя история связана со строительством жилого комплекса «Иволга» в Петрозаводске. Зато действующие лица – хорошо знакомы.

Вместо физкультурно-оздоровительного центра с бассейном и аквапарком на бульваре Интернационалистов в Петрозаводске вырос жилой комплекс «Иволга». Участок под аквапарк и оздоровительный центр получила компания ООО «Модерн-Инвест», генеральным директором которой был Илья Гаврюшев.

Сейчас Гаврюшев представляется как директор строительной компании «Баренц групп». Хотя, строго говоря, является учредителем десяти различных коммерческих структур, большинство которых входит в объединение «Баренц групп», а в двенадцати действующих компаниях занимает должность директора.

Кстати, именно Илья Гаврюшев стал в июле 2019 году учредителем и директором очередной компании - ООО «Специализированный застройщик «Динамо». Другим учредителем является Игорь Зубарев, которому принадлежат 95% уставного капитала ООО «Специализированный застройщик «Динамо». Уставной капитал компании, как это часто бывает, составляет 10 тысяч рублей.

Я не сомневаюсь, что взамен обещания построить ФОК получить под жилую застройку 28,3 тысячи квадратных метров – это хорошая «коммерческая составляющая». Вот только адекватный ли это обмен? В спортивном обществе «Динамо» и правда хотят растить чемпионов или больше озабочены жилищным строительством? Как-то я слегка запуталась. Уж не знаю, что скажут потомки, когда отроют капсулу, но хорошо бы сначала планы по ликвидации стадионов обсуждать с современниками…