17 января 2021, 17:51
Водители Карелии остались без еды
На автозаправке теперь нельзя купить булку с котлетой
На лахденпохской заправке фирмы «Лукойл» теперь невозможно купить еду – гамбургер и сосиску, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - навсегда!»
Работники АЗС объясняют, что фастфуд попал под запрет в связи с ужесточением в Карелии противоэпидемических мер, принятых главой Карелии.
Всем сомневающимся они предлагают ознакомиться с официальным документом на эту тему у операторов заправочного комплекса.
Целесообразность такого рода мер вызывает много вопросов, ведь мало кто будет спорить с тезисом, что голодный водитель – это опасный водитель.
Фото из группы «ЛахденпохьЯ - навсегда!»