17 января 2021, 17:51
Общество

Водители Карелии остались без еды

На автозаправке теперь нельзя купить булку с котлетой

На лахденпохской заправке фирмы «Лукойл» теперь невозможно купить еду – гамбургер и сосиску, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - навсегда!»

Работники АЗС объясняют, что фастфуд попал под запрет в связи с ужесточением в Карелии противоэпидемических мер, принятых главой Карелии.

Всем сомневающимся они предлагают ознакомиться с официальным документом на эту тему у операторов заправочного комплекса.

Целесообразность такого рода мер вызывает много вопросов, ведь мало кто будет спорить с тезисом, что голодный водитель – это опасный водитель.

Фото из группы «ЛахденпохьЯ - навсегда!»

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Метки: 
Карелия
новости Карелии
Лахденпохья
азс
фастфуд
борьба с эпидемией
антиковидные меры