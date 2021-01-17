Водители Карелии остались без еды

На лахденпохской заправке фирмы «Лукойл» теперь невозможно купить еду – гамбургер и сосиску, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - навсегда!»



Работники АЗС объясняют, что фастфуд попал под запрет в связи с ужесточением в Карелии противоэпидемических мер, принятых главой Карелии.

Всем сомневающимся они предлагают ознакомиться с официальным документом на эту тему у операторов заправочного комплекса.

Целесообразность такого рода мер вызывает много вопросов, ведь мало кто будет спорить с тезисом, что голодный водитель – это опасный водитель.

Фото из группы «ЛахденпохьЯ - навсегда!»