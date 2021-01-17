Эксперты объяснили, как противостоять интернет-угрозам

С развитием компьютерных и телекоммуникационных технологий продолжается стремительный рост киберпреступности, сообщает администрация Петрозаводска.

Для российских школьников и всех, кто хочет знать азы цифровой грамотности, специалисты подготовили видеоурок «Безопасность детей в интернете: правила поведения».

Обучающее видео подготовлено при участии МЧС России, УФСБ по г.Москве и Московской области, Департамента по делам ГОЧСиПБ г.Москвы, Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, корпорации «Российский учебник» и Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ).

Доступные бесплатные материалы размещены на сайте Всероссийской образовательной акции «Урок безопасности» https://safetylesson.rosuchebnik.ru/.

От редакции. Забавно, что текст урока читается под широко известную, благодаря фильму «Операция Ы», мелодию песни «Постой паровоз, не стучите колеса», которая по одной из версий была написана в 30-е годы ХХ века в Петрозаводской пересыльной тюрьме.

Изображение - скриншот с видео