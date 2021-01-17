Сегодня по Петрозаводску едут «Сбормобиль» и «Металлмобиль»

17 января на улицы Петрозаводска в первый рейс года выехали «Сбормобиль» и «Металлмобиль», сообщает паблик «Администрация Петрозаводского городского округа».

В течение сегодняшнего дня они сделают 23 остановки для приёма вторсырья в разных районах карельской столицы.

Организаторы особо напоминают, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки горожанам нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать маску.

Полный список того, что волонтёры принимают и не принимают на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы в группе «Сбормобиль ПТЗ».

Из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтёры напрямую не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города. 80% вырученных от переработки вторсырья средств идут на поддержку бездомных животных.

В 2020 году, несмотря на трудности, связанные с эпидемиологической ситуацией, волонтёры «Сбормобиля» приняли от горожан почти 100 тонн вторсырья. Это соответствует результатам 2019 года.

Изображения из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»