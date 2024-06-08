Средняя зарплата заметно выросла в Карелии

Карелиястат привел данные о средней зарплате в республике за март 2024 года. Информация представлена на официальном сайте ведомства.

Так, средняя зарплата в Карелии в марте составила 73 130 рублей. За год этот показатель вырос на 19,3%. При этом реальные зарплаты, рассчитанные с учетом инфляции, увеличились на 10,8%.

Отметим, что в феврале средняя зарплата по Карелии составляла 66 613 рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»