Отключения электричества пройдут по всей Карелии и в Петрозаводске

На неделе с 10 по 16 июня сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на объектах энергетики в Карелии. В связи с этим ожидаются отключения электричества.

По данным компании, временные перебои в энергоснабжении ждут Петрозаводск, Сортавальский, Сегежский округа, Медвежьегорский, Лоухский, Кемский, Калевальский, Кондопожский, Прионежский, Пряжинский, Муезерский и Олонецкий районы. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики приносят извинения жителям республики за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Diz Play