У жителей Киндасова непростой выбор - туризм или спокойная жизнь

Текст, фото: Марина Бедорфас

В Пряжинском районном суде продолжается рассмотрение иска местной жительницы деревни Киндасово Татьяны Данилиной к администрации района. Сельчанка оспаривает результаты проведения публичных слушаний, которые проводились в онлайн-формате. По словам местных жителей, они об этом ничего не знали. Кроме этого, в официальных распоряжениях мэрии, а также в публикации, которая накануне вышла в местной газете, для таких слушаний была назначена не только дата, но и место — здание администрации района, кабинет №13.

Результат слушаний — это 11 голосов «за» на платформе «Госулуги». С таким результатом слушания считаются успешно проведенными. То есть проект по развитию туризма на территории деревни принят.

Напомним, публичные слушания — это форма участия населения в местном самоуправлении на определенной территории. Это возможность граждан влиять на содержание принимаемых муниципальных правовых актов и является важным средством муниципальной демократии.

Голосование, которое организовала администрация Пряжинского района в феврале, касалось проекта планировки территории в деревне Киндасово.

На очередное судебное заседание вместе с Татьяной Данилиной приехали депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова и депутат Петросовета Ольга Тужикова. которая выступала представителем истца.

В качестве заинтересованного лица представитель администрации Пряжинского района попросил заслушать предпринимательницу Светлану Хребтову, по инициативе которой и проходили публичные слушания.

«Мы этот иск категорически не поддерживаем и возражаем. Я считаю, что вся процедура была соблюдена, мы к ней готовились, граждан уведомляли, вся процедура была проведена в соответствии с законом. Речь идет о трех участках земли, которые находятся у нас в долгосрочной аренде. Разработана «Дорожная карта» в министерстве Минимущества Карелии по комплексному развитию территории деревни. Мы хотим работать честно и прозрачно. Мы находимся в беспрецедентной травле в течение трех лет. И мы заинтересованы, чтобы наши юридические и туристические услуги оказывались в соответствии с правильным назначением наших земель»,

- сообщила суду Светлана Хребтова.

По словам предпринимательницы, вместе с Юлией Толмачевой — это второй участник развития туризма в деревне, они 10 февраля разместили объявление на стене местного магазина, на котором напечатали информацию о слушаниях и призыв в них активно участвовать. По словам Хребтовой, там была информация о голосовании и призыв принять участие. В суде она предоставила фотографию этого объявления. Сделала она это по личной инициативе.

Она также рассказала, что для развития территории Киндасова для них разработана Дорожная карта на пять лет до 2024 года включительно. Это специальный государственный план мероприятий по развитию территории. Но, как стало известно в суде, договора у предпринимателей на комплексное развитие территории деревни ни с кем не заключено.

Одним из этапов работы по Дорожной карте стало объединение трех участков. По словам Светланы Хребтовой, сделано это с целью сохранения уникального объекта водяная мельница, который из-за конфликта с местными жителями просто погублен. Таких проектов, заявило заинтересованное лицо, в России еще нет. А на участке №135 — это самый большой по площади, и находится он в центре деревни, предприниматели собираются сеять рожь.

«На публичных слушаниях речь шла о строительстве объектов местного значения. Очевидно, что водяная мельница не относится к объектам местного значения. Это не детский сад, не школа и библиотека. Туристический объект предпринимателей не может считаться объектом местного значения»,

- сказала Ольга Тужикова

В суд в качестве свидетеля был приглашен начальник отдела градостроительной деятельности и земельных отношений Олег Кириченко. Он подтвердил, что в отдел поступало заявление с проектом на проведение публичных слушаний, никаких оснований для отказа специалисты не нашли. Слушания организовали на интернет-площадке. По словам представителя администрации, проголосовать за какой-либо проект могут только граждане, зарегистрированные на данной территории. Система автоматически не даст проголосовать тем, у кого нет прописки.

Ольга Тужикова в своих пояснениях суду уточнила, что голосовать в установленном виде не могли собственники помещений:

«В протоколе публичных слушаний указаны 4 человека из числа сотрудников органов местного самоуправления, при этом сведений о наличии у них недвижимости в деревне Киндасово не предоставлено. Как и списка постоянных зарегистрированных жителей деревни».

Остались вопросы у истца и по поводу подсчетов голосовавших. В протоколе, который озвучили в суде, учтено 11 голосов. Однако на портале Госуслуги отмечено 22 человека, из которых половина проголосовала очно. Но как подтвердил Кириченко, очно в кабинет №13, заявленный для голосования, никто не обращался.

Рассмотрение иска на этом не завершилось. Судья Табота перенесла заседание на 2 июля. К этому времени представитель районной администрации должен подготовить целый список документов, ранее не предоставленных в суд, а также будет допрошен второй свидетель, который занимается техническими вопросами голосования и отвечает за выпуск местной газеты.

А пока туристический сезон в Карелии и в деревне Киндасово в самом разгаре.

Напомним, история противостояния жителей самой смешной деревни в Карелии и представителями туристического бизнеса началась несколько лет назад, когда в их сельскую жизнь ворвался туристический поток. Спустя некоторое время предприниматели перенесли общественный туалет из центра Киндасова в низину. Там же они встречают туристов, развлекают, поют песни и веселятся, по центру деревни экскурсий сейчас не водят.