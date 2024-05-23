Общественные слушания по интернету обернулись судом

Текст, фото: Антонина Кябелева

Конфликт жителей Киндасова с предпринимателями из Пряжи - супругами Хребтовыми и Юлией Толмачевой, которые развернули в деревне активную туристическую деятельность, стал причиной судебного разбирательства.

21 мая в Пряжинском районном суде состоялось заседание по административному иску жительницы Киндасова Татьяны Данилиной к администрации Пряжинского района. Данилина пытается признать незаконным постановление об утверждении проекта планировки территории в Киндасове для строительства туристических объектов. Истец ссылается на то, что публичные слушания, прошедшие в феврале 2024 года по проекту планировки и межевания данной территории, прошли с нарушением законодательства.

Татьяна Данилина

Началось заседание с того, что судья Юлия Табота сообщила со ссылкой на законодательство о том, что журналист должен предупреждать судью о намерении вести аудиозапись. Мне пришлось напомнить, что в законодательстве предусмотрено, что для проведения аудиозаписи открытых судебных заседаний не требуется согласия судьи. Судья настаивала на своем. Я, конечно, очень удивилась, но с судьей, как говорится, не поспоришь. Позднее я проконсультировалась с известным в Карелии медиаюристом Еленой Пальцевой о правомерности подобных требований. По словам Пальцевой, в законодательстве отсутствует требование к журналистам предупреждать судей о проведении аудиозаписи открытых заседаний. В ходе судебного разбирательства были и другие любопытные моменты.

Депутат Петросовета Ольга Тужикова, представляющая интересы истца, отметила, что публичные слушания проводились только в сети Интернет, хотя подобной формы не предусмотрено в порядке проведения общественных слушаний, утвержденном для Пряжинского городского поселения. Оповещение о публичных слушаниях было опубликовано на сайте администрации и в газете «Наша жизнь», которая не продается в деревне. Тужикова настаивает, что были нарушены сроки, связанные с организацией и проведением публичных слушаний. По ее словам, жители деревни не только не знали о проведении слушаний, но и не могли ознакомиться с текстовым вариантом проекта решения и пояснительной запиской, так как они не публиковались. К тому же, по словам жителей деревни, в Киндасове крайне неустойчивый интернет.

Ольга Тужикова настаивает, что граждане были лишены возможности высказать свое мнение по поводу предлагаемых муниципальной властью решений. Сотрудники пряжинской администрации, продолжила она, не сталкиваются с трудностями, которые сопровождают повседневную жизнь деревенских жителей.

«Вы думаете, что районная администрация не в курсе, какие там дела творятся на территории Киндасова, не имеет никакого представления, что из себя представляет деревня Киндасово?»

- спросила Табота.

Тужикова уточнила, что на общественных слушаниях граждане более детально рассказывают о реальных проблемах, с которыми они сталкиваются.

Представитель районной администрации Андрей Прохоров и привлеченный в качестве третьего лица Сергей Хребтов считают, что нарушений при проведении общественных слушаний не было. Прохоров сказал, что инициатором проведения слушаний выступила районная администрация, но чем она руководствовалась, проводя публичные слушания в интернете, пояснить не смог. В суде выяснилось, что существуют два документа, регламентирующих порядок проведения общественных слушаний, - для Пряжинского городского поседения и для Пряжинского района. Как они соотносятся, и могла ли районная администрация инициировать общественные слушания в городском поселении, еще предстоит выяснить.

По словам Прохорова, объявление о проведении общественных слушаниий размещалось на информационном стенде в Киндасове. Светлана Хребтова по собственной инициативе, заметил Прохоров, разместила сообщение на магазине, торгующем сувенирными изделиями. Две свидетельницы, которые были допрошены в суде, это подтвердить не смогли. Они утверждали, что никаких объявлений о проведении слушаний не было.

В ходе заседания Сергей Хребтов рассказал, что, вопреки представленным в суд документам, он не являлся заказчиком проекта планировки земельного участка в Киндасове, по поводу которого проводились общественные слушания. Хребтов считает, что в документе была допущена ошибка.

Свидетели Валентина Аникина и Вероника Науменко говорили о том, что толпы туристов, которые теперь регулярно посещают деревню, создают массу неудобств для местных жителей.

В суд был представлен протокол проведения общественных слушаний, из которого следовало, что в ходе интернет-голосования проект поддержали одиннадцать человек. Валентину Аникину попросили «опознать» по фамилиям, есть ли среди проголосовавших жители Киндасова. Кстати, в 2022 году в деревне, по информации пряжинской администрации, были прописаны 29 человек.

Если верить Аникиной, из 11 проголосовавших двое человек являются сотрудниками пряжинской администрации, которые не живут в деревне. К тому же туристический проект поддержали Светлана Хребтова, Юлия Толмачева, ее муж и сын. Некоторые фамилии свидетельнице показались незнакомыми, среди деревенских жителей она таких не знает.

Для жителей Киндасова стало новостью, что большая поляна перед клубом в центре деревне, как и сам клуб переданы в аренду. Об этом в суде рассказал Сергей Хребтов.

«И предприниматели ведь не гоняют местных, что вы не ходите здесь по участку»,

- сказал Хребтов.

«Вы тоже не лишены возможности установить забор, брать плату»,

- поддержала его судья.

«Да, конечно, мы же этого не делаем»,

- вторил Хребтов.

Юлия Табота, которая, как она сама сообщила, раньше трудилась в администрации Пряжинского района, на протяжении почти всего заседания совершенно справедливо призывала участников процесса и свидетелей быть ближе к предмету рассмотрения и не углубляться в историю конфликта. Но в конце заседания тема туризма, кажется, задела судью «за живое». Вместе со свидетельницей они ушли далеко за пределы иска, обсудив особенности ведения туристического бизнеса.

Вероника Науменко рассказала, что из-за наплыва туристов вынуждена была поставить на своем участке двухметровый забор. Другая ее претензия заключалась в том, что предприниматели разместили на территории деревни скульптуры, «везде, где им захотелось».

«А скульптуры каким-то образом нарушают ваши личные неимущественные права или имущественные права?»

- поинтересовалась судья.

Уточним, что по берегу реки Шуи, действительно, появились деревянные скульптуры. С моей точки зрения, очень симпатичные.

«Эти скульптуры были созданы по байкам. И лично мне было неприятно, когда эти скульптуры… говорят про дураков деревни Киндасово»,

- заметила свидетельница.

Дальше судья и свидетельница углубились в выяснение разницы между байками и фольклором.

Вероника Науменко, земельный участок которой примыкает к центральной деревенской площади, рассказала, что фотоаппараты туристов постоянно нацелены на ее дом. Судья поинтересовалась, не испытывает ли она от этого чувство гордости. Этих чувств, судя по словам свидетельницы, она не испытывает, так как против монетизации красивых деревенских видов. Юлия Табота напомнила, что «мы в век живем рыночной экономики, где все монетизируется».

Судья, видимо, осведомленная о нюансах конфликта, спросила Веронику Науменко, не предлагали ли ей присоединиться к ведению туристического бизнеса в Киндасове. Свидетельница ответила утвердительно: «Бизнес можно вести, но в такой форме мои моральные принципы не позволяют его вести».

«А в чем они нарушают ваши моральные принципы? Сами предприниматели, извините за бедность речи, голыми ходят по деревне Киндасово?»

- поинтересовалась Юлия Табота.

Науменко сказала, что предприниматели ведут себя вызывающе, громко кричат, что в деревне небольшие общественные территории и туристические группы постоянно пересекаются с местными жителями «на этих тропинках».

«Но это же не ваша земля, вы понимаете?» - задала вопрос судья.

«Но это и не их земля для того, чтобы по ней водить большие группы туристов и брать за это деньги. Это не моя земля, это не их земля. У нас одинаковые и равные права на эти участки»,

- не сдавалась Науменко.

Свидетельница призналась, что туристы ее раздражают, когда она идет на реку купаться и сталкивается с туристическим группами.

«Они какие-то страшные люди? Или что-то творят эти туристы, что с ними страшно пересечься на одной улице?»

- поинтересовалась судья.

Свидетельница уточнила, что страха не испытывает, просто туристы доставляют ей неудобства.

Этот судебный процесс выпятил два прямо противоположных взгляда на туризм. С моей точки зрения, проблемы в Киндасова можно решить только путем компромисса. Для этого нужно, чтобы представители муниципальной власти были, что называется, над схваткой, пытаясь найти формы развития бизнеса, которые бы утроили обе стороны. Когда власть полностью проникается интересами только одной из сторон, конфликт неизбежен. И ситуация в деревне Киндасово яркое тому подтверждение. Следующее судебное заседание намечено на 3 июня.