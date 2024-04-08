Не до смеха. Туризм отравил жизнь в самой веселой деревне Карелии

Текст, фото: Антонина Кябелева

Старинная карельская деревня Киндасово Пряжинского района ассоциируется в первую очередь с ежегодным фестивалем юмора и смеха, который проводится здесь с 1986 года. Но в последние годы местным жителям стало не до смеха.

Предпринимательницы из Пряжи Светлана Хребтова и Юлия Толмачева настолько активно развернули в деревне туристическую деятельность, что обычная размеренная деревенская жизнь превратилась, по словам людей, в постоянный источник раздражения. Неконтролируемое перманентное веселье вызвало недовольство жителей деревни, которое вылилось в долгоиграющий конфликт, то затихающий, то разгорающийся с новой силой.

Информация о том, что для строительства туристических объектов местная власть планирует выделить землю в центре Киндасова, взбудоражила граждан. Масла в огонь добавило то, что о публичных слушаниях по поводу выделения участков земли для развития туризма в деревне узнали случайно. Публичные слушания местная власть решила провести онлайн, то есть через Интернет. Но, как утверждают жители Киндасова, с доступом в Интернет в деревне серьезные проблемы. Накануне активного туристического сезона противостояние между предпринимательницами и местными жителями вновь вошло в активную стадию.

К депутату ЗС РК Эмилии Слабуновой обратились жители Киндасова с просьбой защитить их интересы. Депутат съездила в деревню, чтобы на месте разобраться в происходящем. Журналисту нашего издания тоже удалось побывать в деревне, где от круглогодичного праздника киндасовцы, образно говоря, готовы лезть на стенку.

Валентина Аникина рассказала, что в 2019 году по инициативе Хребтовой и Толмачевой был создан ТОС «Киндасово». В центре деревне вместо старого здания появился новый небольшой клуб, беседка, детская площадка, на деньги ТОС провели благоустройство территории, установили скамейки, для купания на реке соорудили небольшой причал. Казалось бы, чем плохо?

«В 2022 году мы выразили недоверие председателю ТОС Юлии Толмачевой»,

- сказала Аникина.

Другая жительница деревни Татьяна Данилина объяснила, что все проекты, которые реализовывали на деньги ТОС, были фактически нацелены на развитие туристического бизнеса Хребтовой и Толмачевой. К примеру, деревенский клуб, который должен работать для всех жителей деревни, был передан в аренду предпринимателям прежде всего для туристических целей. Граждане жалуются, что клуб находится в центре деревни в непосредственной близости от частных домов.

Толпы туристов чуть ли не ежедневно проводят шумные праздники, поют, танцуют. Усугубляет ситуацию то, что вокруг клуба находится очень удобная площадка для проведения массовых мероприятий. Летом, рассказала Данилина, туристические автобусы штурмуют деревню с утра и до позднего вечера. Многие просто стесняются выйти из дома, так как их уже ждут любопытные туристы с нацеленными на местную экзотику фотоаппаратами. Граждане утверждают, что не против проведения ежегодного фестиваля юмора и смеха, но терпеть праздник каждый день под собственными окнами у них уже нет сил.

«Неприятно, когда утром встаешь, открываешь окна, а там толпы туристов. Все внимательно смотрят, разглядывают тебя, все с фотокамерами. Ну разве это жизнь? Это неправильно. Так не должно быть»,

- продолжила Татьяна Фадеева.

Волнует людей и то, что предприниматели постепенно прибирают к рукам берег реки Шуи.

«Одним из первых проектов ТОСа стала организация пляжа. Были выделены средства, граждане вкладывали свои деньги. Потом предпринимательницы поставили глэмпинги, установили забор, выкупили землю, от воды на какое-то расстояние они отступили. Но нам теперь неудобно пробираться к берегу через кусты»,

- рассказала Татьяна Данилина.

По ее словам, на заборе какое-то время даже висела надпись «Частная территория», хотя пляж был заявлен как общественная территория. Да и как купаться, рассуждают деревенские жители, если в глэмпингах отдыхают туристы.

«Они же приехали отдыхать, наслаждать природой»,

- заметила Аникина.

У Клавдии Дмитриевой претензии к тому, как предприниматели сделали общественный колодец:

«Колодец наш испортили. Грунт тронули, по весне вода пошла, весь колодец был грязный. Мы потом переделывали».

В 2022 году местные жители выразили недоверие руководителям ТОС Толмачевой и Хребтовой.

Председателем ТОС «Киндасово» стал Александр Лумбин.

«Мы в прошлом году волейбольную площадку соорудили, новый колодец сделали как надо, большие субботники провели, облагородили общественную территорию. У нас много планов. У нас есть серьезные нерешенные проблемы. Это в первую очередь состояние дороги к кладбищу и противопожарный подъезд к реке. Мы отстаиваем интересы именно жителей деревни, а не интересы бизнеса»,

- рассказала Клавдия Дмитриева.

В том, что туристический бизнес стал агрессивно осваивать деревенское пространство, местные жители нашли единственный плюс.

«Это заставило нас сплотиться»,

- наперебой говорили женщины.

Киндасовцы не раз жаловались в самые различные инстанции. Но пока безрезультатно. Особенно их обижает, когда они слышат от чиновников фразу: «Ваши права заканчиваются за вашим забором». В деревне не принято было ставить высокие заборы. В последнее время они стали появляться, так как невыносимо постоянно жить под фотообъективами путешественников.

Деревня Киндасово встретила нас ярким солнцем и легким морозцем. Дорога протяженностью 10 километров от Пряжи до Киндасова попала в проект «Безопасные качественные дороги». Здесь уже начался ремонт. На протяжении 10 километров мы то и дело встречали работающую строительную технику. Как минимум, ремонт дороги и двух мостов — это те самые дивиденды, которые получат местные жители от развития туризма. Светлана Хребтова уже заявила, что после ремонта Киндасово привлечет еще больше туристов. Вряд ли это сильно обрадует местных жителей.

Центр деревни выглядел очень симпатично и безлюдно. Казалось, Киндасово наслаждалось тишиной. Нас встретил только вежливый спокойный пес с ошейником, который ни разу даже не гавкнул, сопровождая нашу экскурсию по деревне. Заснеженная детская площадка в окружении сосен, аккуратные скамейки, памятник рукавице - символу Киндасово, так как название деревни переводится с карельского как Рукавицыно, небольшое строение, которое оказалось тем самым клубом, — все словно излучало умиротворение.

Одноэтажное задние клуба, действительно, находится очень близко от жилых домов. К нам вышел Сергей - один из владельцев соседнего с клубом дома. Он не выдержал и поставил со стороны клуба забор.

«Забор я поставил только потому, что здесь постоянный шум, туристы, праздники, музыка. Пляски постоянные. Рядом автобусы стоят. Жена на огород стесняется выйти. У нас на участке баня, стол. Летом туристы с восьми утра начинают ездить и до позднего вечера. Я еще небольшой забор поставил. А если мы все огородимся высокими оградами, то облик деревни полностью изменится. Киндасово утратит свое обаяние»,

- сказал он.

По его словам, буквально накануне опять приезжали туристы. Из-за ремонта дороги поток гостей заметно сократился. Но киндасовцы понимают, что это ненадолго. Сергей добавил, что в деревне никто не против проведения ежегодного фестиваля, но «праздник каждый день и каждый час» - это уже слишком. «У нас здесь родовые дома. Никто не хочет их продавать», - заметил Сергей.

Клавдия Дмитриева считает, что компромисс возможен только при условии, что активная туристическая деятельность будет проходить вдали от обычных жилых домов. В идеале — на площадке за деревней или хотя бы на берегу Шуи. Там, кстати, появились общественные туалеты, симпатичная дорожка со скамейками и деревянными фигурками. Выглядит это, действительно, очень мило.

«Мы не против туристического бизнеса. Мы против того, как он в нашей деревне организован»,

- сказала Дмитриева.

Сейчас киндасовцев больше всего волнует, что будет с огромным полем, где раньше местные жители сажали картофель. Поле тоже находится в центральной части деревни. Администрация Пряжинского района согласовало Хребтовой создание на этом и других участках особо охраняемой территории «Этно-кластер в д. Киндасово».

«Мы не понимаем, что конкретно будет на этой территории. Рядом жилые дома. Соседство с туризмом, как мы поняли на личном опыте, создает множество проблем. При обсуждении этого вопроса на сессии местного совета эти вопросы задавались. Внятных ответов мы так и не получили»,

- сказала Татьяна Фадеева.

Киндасовцы рассказывают, что уже появились те, кто собирается уехать из деревни и подыскать себе место поспокойнее. Люди слишком устали от жизни в центре бурной туристической реальности. Другие, напротив, готовы отстаивать право на нормальную жизнь на малой родине. В том числе в суде.

Татьяна Данилина уже подала иск в суд, пытаясь оспорить постановление администрации Пряжинского района, согласно которому участки в Киндасово передаются для строительства туристических объектов.

«Туристическая жизнь в деревне достигла таких масштабов, что мешает повседневной жизни местного населения, препятствует бытовой и хозяйственной деятельности, доставляет неудобства. Предоставление участка для целей туристической деятельности в центре поселка нарушает пространственную организацию деревни, нарушает сложившуюся улично-дорожную сеть. Более того, предоставленный под туризм участок ранее являлся землей сельскохозяйственного назначения и предоставлялся местным жителям под огороды»,

- сказано в иске.

Данилина указывает, что межевой план земельного участка включает существующие и ранее предоставленные гражданам земельные наделы, а значит, нарушает их права. К тому же в иске отмечено, что поведение в онлайн формате публичных слушаний по поводу проекта, связанного с предоставлением земельных участков для развития туризма, противоречит законодательству, так как в деревне Киндасово существуют проблемы с Интернетом.

Как мне кажется, Киндасово стало ярким примером того, как нельзя развивать туризм. Власть для того и существует, чтобы минимизировать противоречия между интересами бизнеса и правами граждан, проживающих на данной территории. Пока же киндасовцы чувствуют, что их благополучие чиновники готовы положить на алтарь мнимого экономического эффекта. Такое впечатление, что людей просто не замечают, их жалоб не слышат, их мнение не готовы принимать в расчет.

Толпы туристов всегда и везде создают неудобство для местных жителей. Но в этом и состоит задача власти, чтобы как можно более органично вписать различные коммерческие проекты в повседневный привычный уклад местного населения. В противном случае будут страдать и местные жители, и туристы, и бизнес. Я думаю, что никому из чиновников, принимающих решения о выделении земельных участков под туристические проекты посреди жилых домов и огородов, не хотелось бы, выходя из собственной бани, самим сталкиваться с нацеленными на них фотообъективами и любопытными взглядами путешественников.