Средняя зарплата вновь выросла в Карелии

По информации карельского статистического ведомства, в ноябре 2019 года средняя начисленная заработная плата в республике составила 42187 рублей.

По сравнению с ноябрем 2018 года этот показатель вырос на 5,7%. При этом, если принимать во внимание уровень реальной зарплаты, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, то рост за год составил 2,3%.

Ранее специалисты Карелиястата рассказали о том, представители каких отраслей зарабатывают в республике больше всего.

Сегодня портал «Петрозаводск говорит» сообщал об открытии в Петрозаводске нескольких вакансий с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц.