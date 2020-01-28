28 января 2020, 09:38
Вакансии с зарплатой до 100 тысяч рублей открыты в Петрозаводске
Около тысячи вакансий для специалистов разных сфер представлены на сайте hh.ru
Портал «Петрозаводск говорит» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске:
Руководитель юридического отдела - (95 000 руб. на руки);
Директор гипермаркета - (до 105 000 руб. на руки);
Электромеханик - (от 45 000 до 100 000 руб. на руки);
Начальник производства - (от 40 000 до 100 000 руб. на руки);
Территориальный менеджер по развитию сети - (от 60 000 руб. до вычета налогов).
Еще 936 актуальных вакансий для специалистов различных профессиональных сфер из Петрозаводска ждут вас на hh.ru.