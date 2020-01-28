Вакансии с зарплатой до 100 тысяч рублей открыты в Петрозаводске

Портал «Петрозаводск говорит» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске:

Руководитель юридического отдела - (95 000 руб. на руки);

Директор гипермаркета - (до 105 000 руб. на руки);

Электромеханик - (от 45 000 до 100 000 руб. на руки);

Начальник производства - (от 40 000 до 100 000 руб. на руки);

Территориальный менеджер по развитию сети - (от 60 000 руб. до вычета налогов).

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