Петрозаводчане смогут пообщаться с сотрудниками ПФР в «Ленте»

29 января специалисты Отделения ПФР по РК проведут выездное консультирование петрозаводчан в гипермаркете «Лента» на улице Ленинградской. Стойка ПФР расположится у входа в торговую зону, ее можно будет узнать по символике Пенсионного фонда, сообщили в пресс-службе ведомства.

От чего зависит размер будущей пенсии, как получить компенсацию проезда неработающего пенсионера к месту отдыха, как оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет - ответы на эти и другие вопросы можно будет получить у специалиста с 16:00 до 17:00.

Здесь же можно будет получить листовки и справочный материал ПФР на различные темы пенсионного обеспечения.