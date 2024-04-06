06 апреля 2024, 16:09
Сразу две повестки может прийти в весенний призыв
В Госдуме объяснили, что делать если в весенний призыв придет две повестки
В этот весенний призыв военнообязанные могут получить сразу две повестки – электронную и бумажную. Об этом РИА Новости рассказал руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
- Может прийти электронная и бумажная повестка, ничего страшного в этом нет,
- заявил он.
Если такая ситуация возникнет, в военкомат нужно идти по бумажной повестке, отметил Картаполов.
По его словам, оповещения полностью идентичны. Информацию из электронного послания продублируют в бумажном. // фото: freepik.com