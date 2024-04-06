Из-за прорыва дамбы в Орске затопило более 600 домов, идет эвакуация

Дамба на реке Урал в Орске не выдержала напора воды вечером 5 апреля. Сооружение прорвало, вода хлынула в город. Ввели режим ЧС, идет эвакуация жителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Оренбургской области.

На данный момент подтопило порядка 600 домов в Старом городе, но вода прибывает. Всего может затопить четыре тысячи домов.

Из затопленной зоны МЧС эвакуирует жителей, создали 12 пунктов временного размещения. Людей вывозят на лодках и автобусах, некоторые спасаются сами и пытаются спасти животных.

Сотрудники МЧС работают на месте прорыва дамбы. Уровень воды в реке составляет 9,27 метра при норме 7 метров. // фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области