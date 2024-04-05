Россиян призвали отказаться от футболок с надписями

Стилист Алеко Надирян назвал вещи, которые портят образ и делают его скучным. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Так, эксперт призвал россиян отказаться от футболок с надписями и худи с огромными логотипами.

«Они сейчас на пике популярности, хотя я совсем не вижу тут креатива. Именно поэтому не люблю такие тренды, так как они делают всех одинаковыми», - пояснил он.

Также Надирян отметил бежевые тренчи. Он рекомендует выбирать вместо этой одежды что-то другое. «Тренч - это классика, но все помнят, сколько приколов в прошлом году было на тему именно бежевого тренча, да и Хайли Бибер носила его в далеком 2020-м», - сказал стилист. // Фото: unsplash.com / Parker Burchfield