Врач предложила россиянам отказаться от наваристых супов

Диетолог Антонина Стародубова рекомендовала людям с хроническими болезнями отказаться от наваристых мясных супов. Даже здоровым россиянам полезнее есть овощные супы, считает медик. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Овощи и зелень - источник витаминов, клетчатки, минеральных вещств. При приготовлении овощных супов Стародубова посоветовала использовать разные по вкусу и цвету продукты.

В такой суп можно добавить различные бобовые культуры, например, горох, фасоль, нут, чечевицу, или нерафинированные крупы - гречневую, перловую, пшенную, овсяную. Также ингредиентом овощного супа могут стать макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, резюмировала специалист. // Фото: unsplash.com / Margaret Jaszowska