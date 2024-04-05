05 апреля 2024, 15:31
Лидер группы «Любэ» госпитализирован в Москве
У Николая Расторгуева возникли проблемы с сердцем
В Москве госпитализирован Николай Расторгуев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, у лидера группы «Любэ» возникли проблемы с сердцем. Это и стало причиной госпитализации.
Исполнитель прибыл в больницу в сопровождении своего врача. Певец пройдет полное обследование. В том числе, Расторгуева ожидает процедура по восстановлению кардиовертера, который ранее ему имплантировали. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev