Спортсмены попали в беду на озере под Петрозаводском

Сегодня, 10 мая, на озере Лососинном произошло ЧП с участием спортсменов, передвигавшихся на каяках. Об этом сообщает «МК в Карелии».

По данным источника, пять человек оказались в ледяной воде после опрокидывания плавсредств. Отмечается, что спортсмены совершали тренировочный поход, когда произошло ЧП.

Все участники похода были в спасательных жилетах. Они сумели добраться до острова и вызвали спасателей.

Спортсмены ждут прибытия сотрудников МЧС. На берегу дежурит скорая помощь. // Фото «Петрозаводск говорит»