Кота выбросили из окна четвертого этажа в карельском городе

В Суоярви неизвестные выбросили кота из окна четвертого этажа. Об этом сообщает паблик «Подслушано в Суоярви».

Как рассказал мужчина, ставший очевидцем происшествия, животное было выброшено из окна общежития. Кот был сильно напуган.

Местная жительница отправилась отлавливать животное, и у нее это получилось. Женщина рассказала, что с котом в целом все в порядке. Он ведет себя хорошо и подпускает к себе. Обратиться в ветеринарную клинику для обследования питомца женщина пока что не может - до 11 мая она закрыта.

Горожане призывают написать заявление в полицию на бывших хозяев кота. // Фото: unsplash.com / Daniel Hansen