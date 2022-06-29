29 июня 2022, 18:49
Спортшкола № 6 закупила инвентарь для хоккеистов
У юных спортсменов в Петрозаводске появились новые клюшки, шайбы и сумки
Инвентарь для хоккеистов обновила спортшкола № 6 Петрозаводска. Спортсмены получили сумки для экипировки, клюшки и шайбы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Педагоги хоккейного отделения считают, что теперь тренировки станут более эффективными, следовательно, улучшатся результаты, у детей вырастет интерес к хоккейному спорту.
Оборудование и экипировку закупают по федеральному проекту «Спорт норма жизни». // Фото: администрация Петрозаводска