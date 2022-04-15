Спасатели сняли девочку с дерева в Петрозаводске

В четверг в 19 часов 43 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. На улице Бесовецкой возле дома на дереве сидел ребенок и просил о помощи, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили трехколенную лестницу примерно на пятиметровую высоту и сняли восьмилетнею девочку с дерева. Ребенок не пострадал, и в медицинской помощи не нуждался.

По словам самой спасенной, она просто полезла на дерево, а когда забралась, то испугалась спускаться. Когда девочка устала держаться за дерево, она попросила помощи. Фото pixabay.com/JamesRein