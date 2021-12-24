Современный кинозал за 5 миллионов рублей открыли в Пряже

В четверг, 23 декабря, в Пряжинском центре досуга и творчества открылся кинотеатр «Атмосфера». Его в рамках нацпроекта «Культура» оснастили современным оборудованием. Средства выделил российский Фонд кино, сообщили в Минкульте Карелии.

Первым зрителям показали картину «Мой папа не подарок». Это комедия отечественного производства. Согласно условиям выделения средств, открытые на деньги Фонда кинозалы призваны поддерживать российское кинопроизводство. Как минимум половина демонстрируемых в них фильмов должны быть отечественного производства.

На возрождение кинопоказов в Пряжинском районе пошло около пяти миллионов рублей. Эти средства выделили по конкурсу, в котором участвовали малые города с населением не более 500 тысяч человек.

Таким образом в Карелии уже открыли в этом году два зала в Сегеже от сети «Люмен-Фильм НН». Всего Фонд кино помог открыть в республике 18 кинотеатров. // Фото: источник