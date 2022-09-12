12 сентября 2022, 16:42
Сотруднику медучреждения в Беломорске не хотели выплачивать зарплату
Чтобы получить 130 тысяч рублей за переработку, жителю Карелии пришлось обратиться к следователям
Житель Беломорска уволился из медицинского учреждения, но причитающиеся ему деньги полностью не получил. Мужчина обратился в следственные органы, сообщили в СУ СКР по региону.
Он в августе пришел на прием к начальнику следственного отдела по Беломорску и рассказал о сложившейся ситуации.
Руководитель установил, что сотруднику не выплатили причитающие за работу в ночное время и праздничные дни деньги. Общая сумма задолженности составила более 130 тысяч рублей.
С работодателем провели разъяснительную работу, после этого задолженность вскоре погасили. // Фото: pxhere.com