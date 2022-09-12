12 сентября 2022, 16:03
Общество

Пять гаражей и один контейнер в Петрозаводске требуют убрать

Незаконно занятые земельные участки необходимо освободить до 27 сентября

Владельцев стационарных объектов просят убрать их самостоятельно. Речь идет о конструкциях на ул. Кирова в Петрозаводске, сообщили в мэрии.

Они установлены без разрешения, поэтому их в любом случае придется демонтировать. Это пять гаражей и один контейнер около дома № 5.

Убрать конструкции добровольно можно до 27 сентября. Потом их снесут принудительно. // Фото: администрация Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
снос гаражей