Пять гаражей и один контейнер в Петрозаводске требуют убрать

Владельцев стационарных объектов просят убрать их самостоятельно. Речь идет о конструкциях на ул. Кирова в Петрозаводске, сообщили в мэрии.

Они установлены без разрешения, поэтому их в любом случае придется демонтировать. Это пять гаражей и один контейнер около дома № 5.

Убрать конструкции добровольно можно до 27 сентября. Потом их снесут принудительно. // Фото: администрация Петрозаводска