Не проверенное на мертвых вредителей-насекомых зерно завезли в Карелию

Сотрудники Россельхознадзора в сентябре выявили грубое нарушение техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из Новосибирской области в Карелию завезли пшеницу, ячмень и овес. Но в декларациях на этот товар не было очень важных показателей его безопасности. Например, товар не проверили на наличие ртутьорганических пестицидов», микотоксинов, на загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями.

Сельхозпроизводителю и получателю зерна объявили предостережения о недопустимости нарушений. // Фото: pxhere.com