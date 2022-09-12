12 сентября 2022, 15:27
Не проверенное на мертвых вредителей-насекомых зерно завезли в Карелию
Пшеницу, овес и ячмень привезли в республику и не проверили на безопасность
Сотрудники Россельхознадзора в сентябре выявили грубое нарушение техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Из Новосибирской области в Карелию завезли пшеницу, ячмень и овес. Но в декларациях на этот товар не было очень важных показателей его безопасности. Например, товар не проверили на наличие ртутьорганических пестицидов», микотоксинов, на загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями.
Сельхозпроизводителю и получателю зерна объявили предостережения о недопустимости нарушений. // Фото: pxhere.com