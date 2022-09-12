Студенты медвузов смогут работать в бригадах скорой помощи

До конца 2023 года будет разрешен допуск студентов медвузов и медиков с высшим образованием к работе в составе выездных бригад скорой помощи. Вопрос решался на правительственном уровне, передает пресс-служба главы республики.

Окончившие четыре курса по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» смогут работать фельдшерами под контролем врача или опытного фельдшера.

Так, специалисты и бакалавры направлений «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Сестринское дело» смогут работать фельдшерами под контролем врача. Получившие образование по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» смогут работать врачами под контролем врача при наличии аккредитации по специальности и прохождении обучения в сфере скорой помощи в объеме не менее 36 часов.

«Основной целью является не только решение кадрового дефицита, но и комплектование выездных бригад»,

- отметила заместитель главврача Больницы скорой медицинской помощи Анна Вилаева.