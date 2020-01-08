Сотрудник полиции покончил с собой в Карелии

8 января в Карелии покончил с собой сотрудник МВД. Об этом сообщил паблик «Омбудсмен полиции», информацию о гибели работника порталу «Петрозаводск говорит» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла в Сегежском районе. Известно, что погибший работал водителем в дежурной части. Он обнаружен у себя дома. Основная версия – самоубийство. Как сообщили в МВД, по данному факту проводится проверка.

Отметим, что это уже второй случай самоубийства полицейского в Карелии за недавнее время. 18 декабря покончил с собой 34-летний заместитель начальника ОМВД России по Кемскому району. Перед тем, как совершить акт суицида, он вел прямой эфир во «Вконтакте», выпивал и пел песни под гитару.