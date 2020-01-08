08 января 2020, 15:39
Бдительность сотрудников Росгвардии спасла имущество мотоклуба
В Олонце задержали граждан, совершивших попытку проникновения на охраняемый объект
В Олонце 7 января вечером наряд вневедомственной охраны выехал на сработку сигнализации на охраняемом объекте – в мотоклубе на улице Пролетарской. Прибыв на место, росгвардейцы заметили двух граждан, которые вышли из охраняемого объекта и бросились бежать. Один из них был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Второй - в тесном взаимодействии с нарядом ОГИБДД ОМВД России по Олонецком району - в скором времени был также пойман.
Правоохранители установили, что всего участников незаконного проникновения было четверо. Личности двух других злоумышленников уже известны.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.