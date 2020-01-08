Пьяных водителей ловят, а меньше их не становится

Пресс-служба ГИБДД Карелии сообщила: сегодня в 4 часа утра в Костомукше был пойман очередной нетрезвый водитель. Он управлял автомобилем «Фольксваген Тигуан». Был остановлен на улице Интернациональной.

Составлен административный материал. Автомобиль эвакуирован. Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем.

А в Петрозаводске сегодня проводится массовый «отлов» пьяных водителей. Несмотря на заранее публикуемые объявления, подобные акции ГИБДД неизменно дают свой результат, а нетрезвых любителей покататься почему-то не становится меньше.