Сотрудник почты, укравший 100 тысяч рублей, предстанет перед судом

Бывший заместитель начальника одного из отделений почтовой связи Олонецкого района скоро окажется на скамье подсудимых: должностное лицо обвиняют в исчезновении крупной суммы из кассы.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, используя свое служебное положения, дважды похищал из кассы отделения денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению, причинив ущерб предприятию на сумму 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемый может лишиться свободы на срок до 6 лет.