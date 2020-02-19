19 февраля 2020, 18:07
Мужчина погиб во время работ по строительству моста в Карелии
Житель Олонецкого района скончался, упав со строительной конструкции на лед: Следком проводит доследственную проверку
Трагический инцидент произошел сегодня, 19 февраля, в селе Видлица: погиб строитель пешеходной переправы через реку. Мужчина, выполнявший строительные работы на высоте, упал с конструкции на лед. Строитель скончался на месте происшествия, сообщили в Следкоме.
Сейчас сотрудниками СУСК по Карелии проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее несчастный случай произошел в Кондопоге: во время ремонтных работ по замене лифта в многоквартирном доме кабина упала на рабочих, производивших демонтаж. Серьезно пострадал один из рабочих - мужчину, приехавшего на заработки из Татарстана, доставили в реанимацию.