Мужчина погиб во время работ по строительству моста в Карелии

Трагический инцидент произошел сегодня, 19 февраля, в селе Видлица: погиб строитель пешеходной переправы через реку. Мужчина, выполнявший строительные работы на высоте, упал с конструкции на лед. Строитель скончался на месте происшествия, сообщили в Следкоме.

Сейчас сотрудниками СУСК по Карелии проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее несчастный случай произошел в Кондопоге: во время ремонтных работ по замене лифта в многоквартирном доме кабина упала на рабочих, производивших демонтаж. Серьезно пострадал один из рабочих - мужчину, приехавшего на заработки из Татарстана, доставили в реанимацию.