19 февраля 2020, 18:07
Происшествия

Мужчина погиб во время работ по строительству моста в Карелии

Житель Олонецкого района скончался, упав со строительной конструкции на лед: Следком проводит доследственную проверку

Трагический инцидент произошел сегодня, 19 февраля, в селе Видлица: погиб строитель пешеходной переправы через реку. Мужчина, выполнявший строительные работы на высоте, упал с конструкции на лед. Строитель скончался на месте происшествия, сообщили в Следкоме.

Сейчас сотрудниками СУСК по Карелии проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее несчастный случай произошел в Кондопоге: во время ремонтных работ по замене лифта в многоквартирном доме кабина упала на рабочих, производивших демонтаж. Серьезно пострадал один из рабочих - мужчину, приехавшего на заработки из Татарстана, доставили в реанимацию.

Обсудить
просмотр
163153
Метки: 
Карелия
Олонецкий район
Видлица
переправа
мост
Трагедия
смерть
СУСК
Следком
новости Карелии