Мошенник обманул пенсионерку, прикинувшись ее мужем

Телефонному аферисту удалось обвести карельскую пенсионерку вокруг пальца: мужчина представился ее мужем и попросил перевести ему 70 тысяч рублей. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе МВД по республике.

Выяснилось, что в дневное время на домашний телефон 72-летней женщины поступил звонок. Она ответила и услышала мужской голос, который попросил её срочно перевести 70 000 рублей на мобильный телефон. Женщина приняла звонившего за своего мужа. Якобы он попал в аварию, а эта сумма могла бы решить вопрос без привлечения сотрудников полиции. Пенсионерка собрала имеющиеся денежные средства и направилась к банкомату. По пути ей позвонили на мобильный и жительница поселка под руководством телефонного собеседника перевела 70 000 рублей на неизвестный ей номер телефона.

После того как операция была завершена, пожилой женщине позвонил муж. Она сообщила, что отправила деньги согласно его указаниям, а он посоветовал ей немедленно обратиться к правоохранителям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.