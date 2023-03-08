08 марта 2023, 15:26
Сотрудницы МЧС поздравили жительниц Карелии стильной фотосессией
Спасатели-женщины пофотографировались в Петрозаводске с цветами и в форменной одежде
Сотрудницы главного управления МЧС по Карелии поздравили представительниц прекрасного пола с 8 марта яркой фетосессией.
Кадры опубликованы в группе МЧС по РК в соцсети. Работницы ведомства попозировали с цветами в форменной одежде.
«Сотрудницы Главного управления МЧС России по республике Карелия поздравляют всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем! И желают неизменно потрясающей внешности и успехов во всех направлениях работы!», - говорится в публикации. // Фото: МЧС по РК