Ситуацию на рынке труда обсудят в прямом эфире

Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова в соцсетях проведет прямую линию и ответит на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет». В частности, спикер расскажет о самых востребованных вакансиях Карелии.

Одна из тем прямой линии – возможности региональных программ переобучения.

Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Трансляция пройдет в указанных выше соцсетях в четверг, 9 марта, в 18.20. Эфир прямой линии можно посмотреть и на телеканале ОТР.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике. // Фото: vk.com/id471899056