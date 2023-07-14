Сотрудницу ФСИН уволили после скандала с соседями в Петрозаводске

Скандал с сотрудницей ФСИН, которая ночью мешала соседям спать и размахивала перед ними удостоверением, завершился увольнением женщины из уголовно-исполнительной системы. Об этом со ссылкой на карельское УФСИН сообщает «Карелинформ».

Видео непристойного поведения женщины, которая слишком громко слушала ночью музыку в доме на Мелентьевой, распространилось с соцсети. Запись сделали недовольные соседи.

В итоге ведомство провело служебную проверку и уволило сотрудницу в связи с «недостойным поведением». // фото скриншот видео