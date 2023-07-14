Молодой водитель в Карелии разбил иномарку и покалечил пассажиров

Примерно в час ночи 13 июля на трассе «Кондопога – Кончезеро» произошла авария. С проезжей части съехал Mitsubishi Lancer, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем иномарки был 22-летний водитель, он не справился с управлением, машина опрокинулась. Судя по фото, она практически полностью разрушена.

В результате травмы получили 23-летний и 21-летний юноши, а также 21-летняя девушка. По факту ДТП в Кондопожском районе проводят проверку. // фото: ГИБДД Карелии