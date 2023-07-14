Два маленьких ребенка пострадали в ДТП рядом с Петрозаводском

Две иномарки столкнулись 13 июля вечером на 8-м километре автодороги «Петрозаводск — Лососинное» на территории Прионежского района. Пострадали три человека, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария произошла в 20:10, когда 66-летний мужчина за рулем Renault Kangoo выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Kia Picanto.

В результате ДТП получили травмы пассажиры Renault: семилетний мальчик, восьмилетняя девочка и 42-летняя женщина. // фото: ГИБДД Карелии