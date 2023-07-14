Знакомый не имеющего интернета пенсионера вывел деньги с его счета

Пожилой мужчина в Суоярвском районе обнаружил, что с его счета пропали 18 тысяч рублей. Интернета у пенсионера не было, он узнал о переводе средств только когда приехал в Суоярви, сообщили в МВД Карелии.

Дедушка не понял, как это могло случиться, и пошел в полицию. Оказалось, деньги перевели на посторонний ресурс частями. Причем он был оформлен на имя пенсионера.

Но тот не владел подобными технологиями и не пользовался интернетом в принципе. Оказалось, кражу совершил 47-летний знакомый мужчины – житель райцентра. Он воспользовался технической неграмотностью пенсионера, перевел его деньги и обналичил. Возбуждено уголовное дело. // фото: «Петрозаводск говорит»