Пенсионер на Renault протаранил Volkswagen в Петрозаводске

Днем 13 июля на Лыжной улице в Петрозаводске произошла авария. Столкнулись две иномарки, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Около дома № 2 70-летний мужчина за рулем Renault поворачивал налево и не пропустил 40-летнего водителя на Volkswagen. В результате автомобили столкнулись, это было в 14:28.

Молодому мужчине потребовалась медицинская помощь, в ГИБДД отмечают, что пожилой должен был предоставить ему преимущество в движении, согласно ПДД. // фото: ГИБДД Петрозаводска