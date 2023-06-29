Соседка выманила пенсионера в поликлинику, чтобы обокрасть его

Из квартиры 82-летнего мужчины в Петрозаводске пропало больше 40 тысяч рублей. Пенсионер рассказал полицейским, что с ним в тот день случилось нечто необычное, сообщили в МВД Карелии.

Горожанину внезапно позвонили из поликлиники и пригласили на срочное обследование. За ним тут же приехало такси, взволнованный пенсионер поспешил уйти, а дверь забыл закрыть.

Он час ждал в очереди, но на приеме оказалось, что никто его не вызывал. По возвращении домой мужчину ждал неприятный сюрприз.

Полицейские выяснили, что к краже денег причастна безработная соседка потерпевшего. Ранее ее привлекали к уголовной ответственности за подобные преступления.

Женщина призналась, что позвонила мужчине и разыграла «спектакль», так как хотела выманить его из квартиры. Большую часть денег она успела потратить на продукты и спиртное. // фото: www.freepik.com