Аварийный деревянный дом вспыхнул в Беломорске

Двухэтажный деревянный дом горел 28 июня на улице Порт-шоссе в Беломорске. Об этом сообщили в группе «ОПС по Беломорскому району» ВКонтакте.

Дом жилой, но признан аварийным, у него № 13. Когда на место ЧП приехали пожарные, огонь уже полностью охватил квартиру на втором этаже, было очень сильное задымление.

С пламенем боролись семь пожарных. Никто не погиб и не пострадал, причины возгорания сейчас устанавливают. // фото: ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району» / ВКонтакте