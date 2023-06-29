Маленькая девочка выпала из окна третьего этажа в Петрозаводске

Днем 29 июня с маленьким ребенком в Петрозаводске произошло несчастье. Девочка 2017 года рождения выпала из окна, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По информации врачей скорой помощи, кроха упала с высоты третьего этажа. Это произошло в доме на Мичуринской улице. У девочки травмы, которые характерны для падения с высоты.

Ребенка доставили в Детскую республиканскую больницу. Врачи оказывают маленькой пациентке необходимую помощь.

По данным полиции, дома во время ЧП были взрослые, которые ненадолго отвлеклись. Девочка упала с балкона, сообщение об этом поступило в 12:30 в четверг. // фото: www.istockphoto.com