Сорвавшаяся бетонная плита раздавила автомобиль на глазах владельца

Во Владивостоке сегодня бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на автомобиль, который в этот момент чистил от снега его владелец. Мужчина чудом спасся благодаря хорошей реакции. Видео инцидента разлетелось по Интернету.

По поводу ситуации - я в шоке. Как все произошло? Услышал, что на крыше что-то шумит, голову вверх поднял, а она уже летит. Ни о чем не думал в тот момент, просто сработала реакция, отбежал,

- приводит слова родившегося в рубашке мужчины РИА Новости.

Автомобиль не подлежит восстановлению. Его владелец уже заявил, что будет судиться с управляющей компанией. Впрочем, сегодня у мужчины второй день рождения, с чем и поздравляют его многочисленные знакомые и незнакомые люди на страничке в Instagram.

Отмечается, что плита сорвалась с крыши дома, предположительно, из-за того, что ее потянули вниз обледеневшие провода.