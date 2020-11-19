Свидетельства о разводе перестанут выдавать в России

В скором времени в России все записи актов гражданского состояния станут цифровыми, из-за чего прекратится выдача свидетельств о разводе. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, его слова приводит РИА Новости.

В ближайшем будущем - переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии,

- заявил Егоров. Точные сроки отмены бумажных свидетельств чиновник не привел.

Егоров напомнил, что все органы ЗАГС России сейчас работают в федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния». Оператором этой системы является ФНС. Туда вносятся все регистрируемые акты гражданского состояния. Фото krassever.ru/