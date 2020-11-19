Ребенок умер на перемене в одной из школ Архангельска

В одной из школ Архангельска ученик умер после остановки сердца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По предварительной версии, подростку стало плохо на перемене. Ему попытались оказать медицинскую помощь, однако, реанимационные мероприятия не помогли. Ребенок умер.

Следователи изучают все обстоятельства трагедии. Допрашиваются свидетели по делу, собираются доказательства.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Фото sputnik.kg